Jesus ATENZA

De l'industrie pharmaceutique, en passant par la restauration, le batiment, la logistique et la formation, j'ai acquis au fil des ans, les responsabilités, la rigeur, l'organisation, la gestion des imprévus, le management d'une équipe et une vision des intérèts de l'entreprise . Adhérer à ses valeurs et implication dans celle ci sont les bases d'une bonne coopération et de meilleurs resultats .