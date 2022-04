Jesús Manuel VERÁSTEGUI SÁNCHEZ

Je suis un architecte espagnol. Je suis venu en France pour commencer ma carrière professionnelle comme architecte et je cherche un poste qui me permette de développer mes compétences et d'en acquérir de nouvelles.

Dans le cadre de mon cursus, j’ai acquis une connaissance approfondie de toutes les techniques et des derniers outils informatiques liés au domaine de l’architecture.

Toutefois, j'ai plus particulièrement focalisé mes études sur la conception architecturale et le développement de projets et de plans d'exécution.

Lors de mes différentes expériences professionnelle j’ai pris part à des projets qui m’ont permis de développer des qualités que je considère utiles pour un architecte, telles que: la rigueur, la créativité et la capacité à travailler en équipe.



Mes compétences :

Corel Draw Suite

Autocad

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Microsoft Office 2011

Réalisation de plans d'exécutions et plains de dét

Architecture

Projeteur