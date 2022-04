Jésus-Naissant BATANGOUNA

Chargé de Relation Client grands comptes au sein de la BGFIBank Congo depuis 2 ans. J'ai étayé mes aptitudes relationnelles et commerciales au gré de mes nombreuses expériences formelles et informelles dans la vente. Mon passage à BBS, école interne du groupe financier BGFIBANK a permis de renforcer mes compétences en finance d'entreprises.

D'autre part mon aversion au risque et à la prise d'initiative m'ont permis de participer activement a la création de quelques PME au Gabon comme Kama Concept et Gina Love Shop. Au Congo où je suis installé depuis 2 ans, j'ai, parallèlement a mon emploi, créé une PMI (Kimpa Industries) et deux PME (Kamite Technologies et SODIB).



Mes compétences :

Gestion d'un portefeuille clientèle entreprise

Prospection et développement commerciale

Montage d'un dossier de credit entreprise

Analyse financière

Management des équipes