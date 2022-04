Jesús PALOMARES CORTÉS

Bonjour, je M'appelle Jesus Palomares

Ingenieur Tecnique Industriel (Mecanique) et avec une experience de 12 mois dans l'entreprise AIRBUS (Puerto Real - Espagne).

Pour moi, j’aimerais bien avoir l’opportunité de travailler dans un pays où j’ai eu l’opportunité d’étudier et de travailler pendant 5 ans. Mais aussi je suis ouvert a d'autres pays.

Avec un niveau natif en espagnol, bilingue en français et haut en anglais. Je suis mobile aux reste des pays et d'une disponibilité totale.



Mes compétences :

Catia v5

CES edupack

AutoCAD

EADS - Sprint

Ansys

MS-Dos

CYPE-CAD

C

Microsoft Office

Stagraphics

Lean management

SAP - ARP/PEA

Résolution des conflits

Support technique

Optimisation des process