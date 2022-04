Jet Propreté c'est la garantie d'une offre complète de services de nettoyage et d’entretien alliant qualité et rapidité d’exécution.



Nos techniciens peuvent répondre à tout type de nettoyage, de travaux d'entretien, et de débarrassage.



Notre offre s'applique aussi bien aux Particuliers qu'aux Professionnels, sur toute la région Rhône-Alpes.



N'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de - 10% sur votre première prestation ou sur le premier mois de contrat de maintenance.