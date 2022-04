Le coaching d’emploi est pour vous.

Découvrez les PACKS pertinents proposés notre siteArray : Tirez profit au maximum de votre potentiel et continuez à vous épanouir professionnellement.



www.jetrouvemonjob.net c’est une équipe de professionnels experts et passionnés cumulant plusieurs années au contact des besoins économiques et au contact des acteurs de l’emploi : les entreprises.



Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous souhaitez un accompagnement d’experts de l’emploi ?

Le PACK « Vendez votre Talent » est pour vous. L’accompagnement proposé, facilite l’élaboration d’un plan d’action avec vos objectifs professionnels et les réalités du marché du travail dans le but de mettre à profit vos talents et continuer à vous épanouir professionnellement.



Vous êtes à un carrefour de votre vie et souhaitez réfléchir à une autre voie professionnelle ? Vous êtes à la recherche d’un second souffle professionnel ?



Les Packs « Acteur de son projet de carrière » et « Boostez votre employabilité » sont pour vous. Ces Packs vous proposent une démarche d’introspection au cours de laquelle vous revisiterez vos passions, vos talents, vos forces mais aussi vos axes de progrès.

Prenons compte de la réalité du marché du travail et tirez profit de votre potentiel !





Mes compétences :

Conseil RH

Recrutement

Formation professionnelle

Orientation professionnelle

Outplacement

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation