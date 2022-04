LES JEUDIS FRANCOPHONES :

L'association organisatrice des Jeudis Francophones est une association qui a pour but de fédérer et rassembler tous les francophones et francophiles de Zürich et ses environs.



"La volonté des Jeudis est de créer un réseau social, culturel, professionnel pour tous les francophiles et francophones de Zurich mais nous souhaitons aussi créer un véritable pont entre la culture francophone et alémanique. Notre philosophie repose sur l'échange mais aussi et surtout l'ouverture sur les autres."





LE SITE : http://www.jeudis.ch

Un site à votre disposition, pour communiquer, échanger, se retrouver....Ce site est le vôtre : connectez-vous!



