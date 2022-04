Jeuland SYLVIE

Un poste de vendeuse en boutique PANDORA trace un portrait dans lequel je crois me reconnaitre.Organisé bien sur comme l'exige ce métier,à cela j'ajouterai le dynamisme,le sérieux et la rigeur:Qualités qui m'ont toujours aidé à m'adapter avec beaucoup de polyvalence.

Forte de mon expérience professionnelle qui je l'espére,retiendre toute votre attention,je désire aujourd'hui intégrer une enseigne de notoriété afin de continuer à progresser et à élargir mes connaissances.

Je suis rigoureuse dans mon travail et je posséde une écoute attentive meme durant les périodes de suractivités ou de crise.