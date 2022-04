Jeune Chambre Economique D'ARRAS

La Jeune Chambre Economique (J.C.E), est le premier réseau mondial de Jeunes Citoyens Entreprenants. La mission est de contribuer au progrès de la communauté globale en offrant aux jeunes les moyens de développer les aptitudes à diriger, la responsabilité sociale, les réseaux et l'esprit d'entreprise nécessaires pour créer des changements positifs.



La Jeune Chambre Economique est une association de loi 1901 reconnue d'utilité publique depuis 1976. Elle est présente dans le monde et regroupe pas moins de 200 000 membres actifs sur des actions qui impactent leur territoire et amènent des solutions nouvelles sur leur territoire.



Ces actions s’appliquent à l’un des 5 domaines d’opportunités déterminées :

- Agir pour l’emploi

- Développer l’économie

- Préserver la planète

- Etre solidaire

- Aménager son territoire

- Etre solidaire



Des actions qui ont changé notre quotidien :

La Jeune Chambre Économique Française est l’initiatrice de nombreux projets. Parmi les plus connus :

-Le projet économique de La Défense

-Le 18, le centre de traitement de l'alerte (CTA) des sapeurs-pompiers

-La "Nuit des Galeries" à Nice, Rencontre du Monde de "l'Art et de l'Entreprise" avec les associations co-fondatrices : Carrefour Culturel Méditerranéen et l'association Alain Couturier

-Création de la Journée Universelle des Droits de l’Enfant qui donne lieu à une loi

-La promotion de 'métiers délaissés'

-Les 'parcours d'accompagnement et insertion de chômeurs'

-L'implication des retraités dans l'éducation des enfants' avec Alexandre Jardin

-La création du statut de 'garde malades à domicile'

-Création du concept des rues Piétonnes en France.

-Recyclage du verre

-Le 119, numéro national d’appel pour l’enfance maltraitée

-Le parrainage des jeunes chefs d'entreprise dans le cadre d'évènements de rencontres d'affaires à très haute vitesse avec l'EGEE

-Le concours Européen de l'Entreprise Innovante.

-ParlemEntreprise, une cooptation par binômes de députés et de membres Jeune Chambre



Jusqu'à 1000 projets ont été mis en œuvre annuellement par la Jeune Chambre économique française.



Quelques unes de nos actions sur le territoire arrageois:



- Osons le Nord Pas-de-Calais

http://www.osons-npdc.fr



- Les Trophées de la Jeunesse

http://www.atout-jeunesse.fr



- Un toit pour les artistes

http://arras.lavenirdelartois.fr/actualite/la_une/Arras/Vie_Locale/2010/06/23/article_ils_veulent_trouver_un_toit_pour_les_art.shtml



- Je vote donc je suis

http://agora-online.over-blog.org/article-23986242.html



- Conteur d'Energie

http://jce-arras.blogspot.fr/2011/01/conteur-denergie-presentation-des.html



- Training Job Kfé

http://jce-arras.blogspot.fr/2011/07/training-job-kfe-une-idee-nee-arras-et.html



- Les Trophées de la Jeunesse 2011

http://www.lavoixdunord.fr/region/cinq-arrageois-recompenses-par-les-premiers-trophees-de-la-jeunesse-de-la-jeune-chambre-economique-ia29b0n204358



- Les Trophées de la Jeunesse 2012

http://www.lavenirdelartois.fr/actualite/la_une/Arras/Vie_Locale/2012/11/26/article_partenariat_le_trophee_de_la_jeunesse_c.shtml



- Conférence sur la gouvernance Belges

http://arras.jcef.fr/index.php?article22/sacre-belges



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement personnel

Leadership

Formation

Accueil

Dynamisme

Conduite de projet

Réseau de Jeune

Développement économique