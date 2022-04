Tu as entre 18 et 40 ans, tu souhaites développer tes compétences personnelles et professionnelles, accompagner des projets ou apporter de nouvelles idées d'action, le tout dans une ambiance conviviale et solidaire ?



Alors tu es fait pour devenir membre de la JCE de Limoges et sa région !



Depuis plus de 50 ans, la Jeune Chambre Economique de Limoges mène des actions pour le progrès économique et communautaire de la Cité.



La Jeune Chambre Internationale (JCI) est une organisation non gouvernementale représentée à l'ONU et au Conseil de L'Europe.

Elle constitue un réseau de 200 000 jeunes Citoyens Entreprenants âgés de 18 à 40 ans, d'origines politiques, religieuses, culturelles et sociales différentes, acteurs responsables et engagés qui contribuent à inventer, à construire le monde de demain et à proposer de nouveaux axes de développement économique et social.



Sa mission est d’ « Offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs ».



Véritable école de prise de responsabilité, elle s’organise autour de 2 piliers :

- les actions : ce sont des projets qui ont toujours pour objectif d’améliorer la vie dans la Cité, autrement dit des projets citoyens, dans des domaines aussi variés que l’environnement, le social, le communautaire, l’humanitaire, le culturel, l’économique…

- la formation : c’est tout d’abord la formation par les actions grâce aux responsabilités que les membres vont prendre dans ces projets ; mais aussi par des sessions de formations car la Jeune Chambre Economique Française est un organisme de formation agréé.





