Jeune Chambre Economique PROVENCE VERTE

La jeune chambre économique de Provence Verte est une association de jeunes citoyens, âgés de 18 à 40 ans, qui souhaitent devenir acteur de leur cité.

La jeune chambre économique de Provence Verte est rattaché à le jeune chambre économique française, cette dernière faisant parti d'un mouvement international, JCI (Junior Chamber International).



Notre Organisation mondiale de 200 000 jeunes citoyens actifs est le résultat de la vision d’un jeune ressortissant de St Louis, il y a plus de 90 ans dans le but de trouver des approches pratiques aux problèmes civiques de l’époque. Fondée en 1915 à St Louis, Missouri, États-Unis par Henry Giessenbier, le mouvement s’est étendu et la Jeune Chambre Internationale fut créée avec huit autres pays en 1944.



Notre Mission est d’offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs.Notre Vision est d’être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs.



Mes compétences :

Se créer un réseau

Suivre des formations qualifiantes

Agir pour l'emploi

Agir pour son territoire

Agir pour l'environnement

Networking

Formation