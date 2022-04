Jeune Chambre Economique SÈTE ET BASSIN DE THAU

La Jeune Chambre Economique de Sète et du Bassin de Thau fait partie de la Fédération des Jeunes Chambres Locales du Languedoc Roussillon. Celle ci regroupe 7 JCE : Bagnols sur Cèze et Gard Rhodanien, Béziers – Piémont Littoral, Carcassonne, Montpellier, Nîmes et sa région, Perpignan et enfin Sète.

Au total ce sont une centaine de jeunes citoyens entreprenants qui font aboutir sur le territoire entre 10 et 15 actions par an.

Au niveau national, ce sont environ 150 entités locales pour 2500 membres que compte la Jeune Chambre Economique Française.

Au niveau mondial ce sont 200.000 jeunes à travers 104 pays.



La vocation de la Jeune Chambre Economique Française est de contribuer au progrès de la communauté mondiale en donnant aux jeunes l’opportunité de développer leurs talents de leaders, la prise de responsabilité sociale, l’esprit d’entreprise et la solidarité nécessaires pour créer des changements positifs.

Les membres Jeune Chambre imaginent et réalisent des projets au service de leurs cités, dans tous les domaines : social, économique, culturel, communautaire… Citoyens responsables, ils sont conscients de la difficulté de vivre en paix et en justice. Agés de 18 à 40 ans, ils se forment à la prise de responsabilité dans le respect de valeurs humanistes :

- La foi dans l’Homme et dans le progrès de la communauté mondiale

– La liberté de l’individu et de l’entreprise, garante de la justice économique

– La solidarité internationale, car « la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations »

– Le respect de la personne humaine, « la plus précieuse des richesses »

– Le respect des lois, la lutte contre l’arbitraire

– La valeur de l’engagement et la noblesse de l’action au service de la communauté.



Chaque année, les JCE locales et les Fédérations régionales réalisent 800 actions, dans tous les domaines : communautaire, économique, culturel, humanitaire, international… Chaque commission de travail suit une méthodologie éprouvée pour détecter les besoins, étudier la faisabilité du projet, le réaliser et le transmettre. La JCE est ainsi à l’origine de : l’association des garde-malades à domicile, le n° d’appel 18, les containers de récupération du verre, les rues piétonnes, la Journée Universelle des Droits de l’Enfant.



Nos actions au niveau local (Sète et bassin de thau)



En 2012, trois actions ont ponctué l’année :

- Barberoussette a été proposée aux enfants de 10 ans le dimanche de Pâques à SETE. En partenariat avec l’association, Cettarame, les enfants ont fait un parcours sur les canaux de Sète en barque autour du thème des métiers de la Mer.

- Les Médusiales de Thau : Le samedi 2 juin 2012 a pris place sur le cadre royal de SETE, une course de radeau inter-entreprises, collectivités, et associations. Le but de ce rendez-vous convivial est de permettre à votre entreprise ou association de communiquer de manière originale et ludique auprès du grand public, tout en fédérant votre équipe sur un projet commun.

- La prévention dans tous ses maux : le 23 novembre 2012 salle Brassens une journée de prévention des dangers de la route et domestiques a été organisée et a rassemblé tous les acteurs de la prévention routière et domestique.



En 2013, deux actions ont été réalisées :

- La réédition des Médusiales de Thau : Le samedi 18 mai.

- L’édition du jeu du Monopoly version Sète et Bassin de Thau



En 2014,

- une course aux oeufs pour Pâques,

- l’organisation du congrès régional de la fédération des JCE du Lanquedoc Roussillon



En 2015 :

- Reconduction de la chasse aux oeufs

- Tapas One Job

- Parlem’entreprise

- Charte « tourists friendly »

- Vente de gobelets écocup pour la Saint Louis dans le cadre de notre action sur l’économie circulaire



