Nous sommes une organisation panafricaine de droit sénégalais reconnue par les autorités administratives et juridiques sous le récépissé officiel numéro 12015/M .INT.DAGAT/DEL/AS.



Notre communauté est orientée pour accélérer l’atteinte des 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement à l’Horizon 2015.



Nous sommes constitués de jeunes leaders africains dans un réseau unique de pairs issus de domaines et d’horizons aussi divers que variés, avec des opportunités hautement visibles pour pouvoir intervenir de façon significative sur les huit priorités des OMD.



Mes compétences :

Je suis une personne dynamique

Community management

Leadership

Marketing

Création et mise en Ligne site web

Management de projets

Environnement

Architecture et Ingénierie