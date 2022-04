Jeuness ACTIVE DE MBANDA

JAM : Jeunesse Active de Mbanda est une Association sportive multi disciplinaire ayant pour objectifs :

1-Former les Jeunes.

2-Promouvoir le sport et la culture de notre région et en particulier dans le pays.

3-Avoir une équipe de football en élite tow(2) et one(1).

4-Donner un meilleur encadrement à tous les jeunes désirant pratiquer le sport, et le football en particulier; ainsi que tous les moyens nécessaires.

5-Instorer d'autres disciplines à au fil du temps; telles que : le Basketball, le Handball, et le volleyball.





Mes compétences :

Formation

Encadrement

Promotion