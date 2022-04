Jewelson MAYERS

Bonjour, je m'appelle Aïssatou Bijou jj'ai 18ans, je suis a la recherche d'un emploie afin de pouvoir financer une école de mode que je souhaite normément intégrer mais suite a des problèmes financier je n'ai ps pu intégrée cette année et j'ai donc décidé de faire l'impasse cette année sur les études afin de pouvoir trouver un job me permettant de réunir tout l'argent nécessaire afin de pouvoir intégré cette école l'année prochaine si dieu le veut. Je suis ouverte à toutes offres et soif de nouvelles connaissances.