Jézabel JÉZABEL (CHAUCHEF)

Dynamique, respectueuse des autres, perfectionniste, exigeante envers moi-même et donc envers les autres.

j'attache de l'importance à la communication claire des objectifs à atteindre par le collectif.

aimant les défis et n'ayant pas peur des remises en question, je sais garder mon sang froid et surmonter les obstacles.

mon mot préféré de la langue française: rebond

ma citation préférée: "ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles", Sénèque.



Mes compétences :

Assistance et conseil aux élus

Sens de l'initiative

Réactivité

Adaptabilité

Conseil juridique