Jezabel TAÏEB

Business Manager chez Fortil, société d'ingénierie et de conseil, pour des Grands Groupes, PME et start up (DCNS, EIFFAGE, CNIM, SEE ...) PACA - FRANCE



Actuellement à la recherche de profils pour de nombreux clients :

- projeteur Installation générale, structure métallique (Autocad, tekla)

- développeurs Java JEE

- ingénieur électricité (autcad, caneco)

... (liste non exhaustive)



Mes compétences :

Recrutement

Développement commercial

Management