Jf DARETHS

Communication globale et interactive



JFD design est une agence conseil en communication globale et interactive avec une approche unique de valorisation des marques et sociétés au travers de médias traditionnels et numériques



Nous associons marketing, design et ingénierie informatique pour créer des solutions à forte valeur ajoutée : sites corporates, promotion de marque ou des ventes, commerce en ligne, extranet clients/distributeurs, intranet.



Le principe fondamental est l'adaptabilité des différents supports en fonction des besoins clients. Une équipe, composée de différents métiers et compétences associées, ne fait qu'accroître pour répondre à vos attentes



Présente à Bordeaux JFD design vous offre les prestations globales d'une agence de communication : audit, conception, réalisation technique, hébergement, rédaction, édition, annonce presse, Identité visuelle... au service de votre stratégie.



