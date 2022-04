Consultant et formateur, j'accompagne les entreprises grandes et petites sur la mise en place de solutions collaboratives (GED, sites d'équipes, extranet, workflows,...).

Je suis spécialisé sur SharePoint et Office 365.

A votre disposition pour toutes prestations : conseil / architecture / mise en place / migration / formation / assistance.



Mes compétences :

Sharepoint

Office 365

VBA - Excel, Access

Wordpress

GED

Microsoft Office

Microsoft InfoPath

Workflows