Je suis employé dans un grand groupe bancaire Français depuis 2001.

J'ai commencé en Normandie, ma région natale et suis arrivé sur Toulouse en Aout 2010.

Je suis énergique et enthousiaste, sérieux et rigoureux dans mon travail.

Je suis toujours prêt à m investir pleinement dans les missions qui me sont confiées.













Mes compétences :

Commercialisation produits et services bancaires

Analyse risque crédits

Commercialisation produits et services assurances

Opcvm et produits dérivés

gestion clientèle Professionnelle