Bonjour,



Je suis porteur d'un projet confidentiel pour lequel je recherche des partenaires associés investisseurs .



Cette opération constitue la plus remarquable et inhabituelle destination de villégiature de luxe au monde.



Elle offre l’opportunité rare de prendre date et place dans l'actualité en participant à une démarche exceptionnelle, de portée internationale, jamais réalisée, totalement novatrice dans le domaine de la création et de l'exploitation d'un concept hôtelier de luxe, immergé dans un aquarium géant, - une mer intérieure en quelque sorte, - d'une contenance de 132 000 000 de litres d'eau de mer, - soit presque l’équivalent de 35 piscines olympiques – avec une faune de plus de 10 000 individus.



Ce projet devrait être implanté dans l'Océan Indien



Je travaille avec une équipe pluridisciplinaire française reconnue, de renom, composée d'architectes, ingénieurs, océanographe, designer, acousticien.



Avez-vous la possibilité d'identifier parmi votre relationnel des intervenants, dotés d'un réel esprit d'entreprise, possédant une surface financière représentative, en capacité de saisir cette opportunité unique ?.



Si ce projet retient de votre intervention, je vous laisse le soin de revenir vers moi, à votre convenance, pour vous délivrer une information plus complète et définir les modalités et termes de votre intervention.



Cordiales salutations.



Jean-François Moreaux

12, Avenue des Chardonnerets

60340 Villers sous St Leu

France

jf.moreaux@orange.fr

Skype : jeanfrancois60340

+33 (0)6.07.15.52.82

+33 (0)9.61.34.23



Mes compétences :

Investissement

création d'entreprise