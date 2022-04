Jf VANHOORDE

Depuis plus de 10 ans, Aqua-Control est spécialisée dans le traitement de l'humidité et la gestion de l'hygrométrie.



Nos objectifs : nous démarquez par notre professionnalisme, le sérieux de nos diagnostiques et de nos traitements



Pour mieux nous connaître :



Nos services se décomposent en trois services complémentaires:



- Un département chantiers :

- Remontées capillaires (bas de murs humides)

- Mérule et champignons

- Hydrofuges

- Chocs thermiques et condensation



- Un département ventes :

- Déshumidificateurs

- Humidificateurs

- Sachets absorbeurs (argile, gel de silice ou silicagel, artsorb et prosorb, chlorure de calcium)



- Un département location :

- Déshumidificateurs

- Humidificateurs

- Brasseurs d'air

- Chauffages

- Caméras thermiques et testeurs



Nos clients sont les collectivités, les industries, les musées, les bâtiments



Aqua-Control

104 bis boulevard d'armentières

59100 roubaix

tel : 03.20.700.937

fax : 03.20.36.99.64

contact@nord-humidite.com