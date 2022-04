Jg-Sl CONSEILS

En poste chez GEOP-assistance comme responsable développement en freelance, j'occupe cette fonction depuis 2012 afin de participer au développement de cette société en Province.



Ayant successivement tenu des postes techniques dans le bâtiment (technicien en froid, chef de projet dans les portes tournantes et le contrôle d’accès, expert pour le compte des assurances en sinistre IARD, métreur), j'ai pris la décision de me mettre en SAS courant 2012 et proposer mes services.



GEOP-assistance est une entreprise générale du bâtiment qui rentre dans un schéma un peu particulier puisqu'elle contribue dans la chaine que propose certaines assurances à exécuter de la réparation en nature après sinistres (dégâts des eaux, incendies, etc.).

Fort de 13 ans d'expérience, le dirigeant a décidé de s'élargir en Province grâce au partenariat (entre autre) passé avec un grand groupe d'expert.

Aujourd'hui c'est plus de 10 000 chantiers par an en Ile de France et un début d'activité en Province depuis le début de l'année 2013.



Ce développement me tient à cœur et j'y contribue en y apportant mon expérience et toute mon énergie.



Mes compétences :

Assurance

Bâtiment

Métreur

Peintre