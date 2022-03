Jicey CARINA est un artiste interprète, acteur, lecteur, auteur, et poète français, né le 24 octobre 1966, à Viviers sur Rhône, Ardèche.

Formé au Théâtre du Fil, dans les années 80.

Egalement connu pour ses dessins, et ses peintures.





" Ma passion c'est l'interprétation, ressentir, transmettre, partager. Vivre dans mon personnage. Une évidence depuis toujours. Je l'ai toujours su..."



CINÉMA



2020 THE CURSED Sean ELLIS Sundance film festival 2021, festival 29e Sitges, 7e Camerimage 2021, 29e Gerardmer 2022

2018 EXPERTISES Patrick MILANI

2017 JE GRANDIRAI DEMAIN Lucas MORALES

2015 TORIL Laurent TEYSSIER

2013 LE VRAI LIEU Fabien DOVETTO Aurélien MILHAUD

2013 FASTLIFE Thomas NGIJOL

2013 CERTIFIEE HALAL Mahmoud ZEMMOURI

2012 LA BRACONNE Samuel RONDIERE



Site : https://www.jiceycarina.com

email : jicey2003@yahoo.fr