Jihad EL HARRAS

Links Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des risques bancaires et financiers et nous menons des missions de conseil opérationnelles et en transformation auprès de nos clients.



Votre vocation en tant que consultant au sein de Links Consulting et d'apporter à vos clients le conseil et les idées originales qui auront un impact direct et concret sur la réussite de leurs projets et, en particulier, sur leurs projets de transformation.



Nos recrutons des profils multiples avec différentes expertises:

*Business Analyste / Chargé de Reporting / Consolideur Asset Management

*Risque de crédit/ Risque de contrepartie / Risque opérationnel / Risque de marché / Risque de liquidité

*Réglementation financière (Bâle/MIFID/FATCA/DodFranck/EMIR/SURFI/COREP/FINREP/IFRS)

*Finance quantitative / Modelisation et Implémentation des models (SAS, R, Matlab..etc)

*Gestion des titres (OPCVM - Obligations,actions, etc.)

*Gestion d'actifs/passifs / ALM

*PMO, Chef de Projet, MOA, AMOA...

*Optimisation de process/ Lean Six Sigma

*Data Quality





1- Vous aimez relever des Challenges?

2- Vous surpassez et être force de proposition?

3- Apportez vote expertise dans un projet impactant?

4- Rejoignez-nous!



Contact@linksconsulting.fr



Mes compétences :

Conseil

Conseil en organisation

Bâle 2

Audit

Reporting interne et réglementaire