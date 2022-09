Jihene BENNERI

Diplômée en 2007 en Génie Logiciel (diplôme d'ingénieur).

Un riche background technique grâce à une bonne expérience en Développement technique (Java/JEE) depuis 2007, puis évolution progressive vers la Gestion de Projet Agile technico-fonctionnelle (PO) et la Coordination depuis 2012.



Formations en Agilité, Management 3.0, Gestion de projet, GTD (Getting Things Done), Design thinking, Management visuel, Gestion du stress, Prise de parole en public, Culture Japonaise.



Principes professionnels:

Continuelle évolution

Importance de l'apprentissage par la pratique et par l'erreur

Naturelle adaptabilité de l'être humain

Positivité

Partage

Team Building



Principales passions:

Dessin

Peinture

Art visuel et créations artistiques

Poésie

Danse



Mes compétences professionnelles:

JEE

J2EE

SQL

Technologies WEB

Software development

ETL

Etude d'impacts

Release management

Animation de réunions

Pilotage projet

Coordination fonctionnelle transverse

Team management

Gestion de projet

Requirements Analysis

Méthodes agiles

Management 3.0



Langues parlées:

Français

Anglais (TOEIC)

Allemand

Arabe