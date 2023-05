Jill OFFICER

Bilingue anglais - français (langue maternelle anglaise) avec 10 ans d'expérience dans la production audiovisuelle je maitrise toute gestion de production, traduction, organisation ou mise en place de tournage.



Habituée a gérer de complexes tournages a l'étranger, et d'importants budgets, mes atouts sont de gérer plusieurs éléments de production simultanément sous pression, et réagir aux circonstances changeantes de la production et de l'équipe. Expérimentée en prises de vues aériennes, tournages complexes, élaboration de devis, création de feuille de route, dépouillage de scénario.



Le cinéma c'est ma passion ainsi que la musique.

J'aime tout autant travailler dans le documentaire ainsi que la fiction.



Quand j'ai le temps j'aime composer de la musique de film dans mon temps libre!



J'ai produit plusieurs films courts dont court-métrage, clip de musique, films institutionnels, virals. Dont quelques exemples:



http://www.youtube.com/watch?v=gWjn9rezbtQ&feature=related



http://www.youtube.com/watch?v=HC65uIu0j-Y



http://www.youtube.com/watch?v=YOlgJo5ht0o



http://www.muzu.tv/gb/milburn/what-will-you-do-when-the-money-goes-music-video/236578/



http://www.bbc.co.uk/bristol/content/articles/2005/11/07/briefshowcase_feature.shtml



