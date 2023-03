Jimmy CARTON

Auditeur traitement de l' Amiante

Formateur Certifié INRS Sous Section 4 Prévention du risque Amiante

ELECTROTECHNIQUE

ENERGIE ET ECO CONSTRUCTION,

Opérateurs , Encadrant technique et de chantier

Formateur Habilitation électrique BT/HT & Spécifique BP (photovoltaïque)

Formateur ENR CCI Drôme



2012/2013 Travaux d'intégration dans les modèles bioclimatiques du moteur Stirling en application solaire parabolique et cogénération par Biomasse

Formateur risque Amiante SS4

Animation de Conférences sur les batiments à Energie Positive



2011/2012 Développement et création dune Eco résidence

Création dun atelier de fabrication de maisons bioclimatiques

Réalisation dune habitation à énergie positive (RT2020)

Création dun Garden Lodge





Depuis 2009 :Activités :

- Ingénierie Photovoltaïque & thermodynamique

(Etude, Dimensionnement, pose)

- Formations même thèmes, efficacité énergétique, écoconstructions, règlementation thermique, hydraulique, solaire thermique

- Animation de formation habilitation électrique NF-C18510

- Examinateur et inspecteur terrain (certification électricité XP C 16-600)

- Etude et mise en place de systèmes autonomes de re traitement des eaux.(ANC)

- Construction de bâtiments à ossature bois BPOS.







2008-03/2009 : Chef de projets/ Formateur- spécialisé en ENR

Bilans énergétiques, préconisations.

Solaire thermique, photovoltaïque, pompe à chaleur, biomasse.



2005- 01/2008 : Energies renouvelables

Dimensionnement des installations et combinaison des différents systèmes :

Pompes à chaleur, solaire thermique ssc cesi, plancher chauffant,

Biomasse (granulés, bûches, bois déchiqueté), photovoltaïque



04/ 2004 09/ 2005 : Responsable dunité au sein du groupe SUEZ,

Cogénérations et installations classées PIC et MIC .

Développement du portefeuille clients et suivi (P2,P3,P5).

Gestion dune équipe de 8 personnes.

Sécurité des équipes (EPI, EPC, Procédures)

Risque amiante :Formation d'encadrant technique

Conduite de travaux sur chaufferies Industrielles et tertiaires .

Opérations de retraits partiels et interventions en milieu confiné



Energie

Suivi des P1

Suivi des installations classées et non classées (réglementation, mise en application, MGP)

Gestion des frais dunité, réalisation et suivi budgétaire.





1992 04/2004 : Coordinateur technique Sca Hygiene Products,



-Technique : Automaticien spécialisé PLC Siemens ,Servo controleurs

Maintenance Réseau et Database Oracle

Technicien en électrotechnique



-Gestion de projets : Responsable de projet automatisme (Suède)

Création dune maintenance sur HVAC (génie climatique)

Formateur en automatisme industriel et Electrotechnique-

Automaticien projet



-Management : Gestion dune équipe de techniciens en électrotechnique.

Mise en place de ISO 14001





1992 : Technicien de maintenance en informatique au sein de la société Soft Informatique IBM à Douai



ETUDES ET FORMATIONS :



2004 Stage vivier RU pour Elyo Nord Est (SUEZ) durant 14 Mois domaine Gestion Technique- Sécurité des biens et des personnes Amiante-Commerce (contrat, travaux) Juridique Management



2000 Obtention dun diplôme de formateur, Cesi Nord

Divers stages en automatisme Siemens, Schneider et Servo Drives

Informatique, administrateur réseau Windows NT et Oracle 8.05



1992-1990 Diplômé en électro-automatisme TEA (Bac+2), Ifacap à Lille

Spécialité Electrotechnique et automatismes industriel



1990-1988 Baccalauréat EIE professionnel Equipements et Installations Electriques

Lp Saint Charles à Arras

Electrotechnique industrielle.



1988-1986 Bep Electrotechnicien, Ltp Deforest de Lewarde à Douai



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :



Langue : Anglais- Bon niveau de conversation

Sport : Jujitsu validation 1ere Dan en cours

Brevet national de secourisme

Permis B,C,E bateau

Tir Sportif

Armée :Spécialisation Nucléaire Bactériologique Chimique



Mes compétences :

Développement durable

Formation

Thermique du bâtiment

Efficacité énergétique

Automatismes industriels

Energies renouvelables

Bâtiment basse consommation

Construction bois

Animation de formations

Formateur Plomb

Formateur amiante sous section 4