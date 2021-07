Jimmy HUVET

Psychologue Ergonome de formation, Maître Pratricien en Hypnose Ericksonienne, et Praticien en Hypnose Humaniste

je travaille sur 3 axes qui sont de près ou de loin assez liés :





-THERAPIE BREVE (Hypnose, EFT, PNL, EMDR)



en cabinet , pour regler des conflits intérieurs (phobies, tabac, dépression, gestion du poids, Troubles alimentaires compulsifs, allergies, deuils...) et gagner en conscience





-COACHING



pour avancer et se dépasser, lever des blocages, préparation aux examens, atteindre un objectif





-SELF DEFENSE (Kravmaga, etc...)



pour se rassurer, gagner en confiance et maitrise de soi! C'est un véritable regard holistique avec un travail sur le corps (technique et physique) comme sur le mental, l'image de soi ( l'anxieté voir l'angoisse sont souvent à l'origine de cette démarche, un travail donc sur ces dernières est abordée) mais aussi la gestion des émotions, de la douleur...le Zero mental, le rapport de la présence au corps



Mes compétences :

Self défense

Pnl

Coaching

Psychologie du travail