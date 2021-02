Jimmy JIMMY BAMUNGWA MONGBA (MONGBA)

MOTIVATION*

*Personne ne peut devenir riche par son salaire.*

*Et celui qui a trop peur pour investir, mourra pauvre.*

*Les pauvres travaillent pour gagner de l'argent,*

*Les riches font travailler leur argent...*

*Après avoir trouvé du travail, vous devriez donc trouver du travail pour votre argent.*

*Vos deux rémunérations combinées feront votre richesse.*

*Avoir trop peur d'investir, c'est comme décider de ne plus semer à cause d'une mauvaise saison qui a occasionné d'énormes pertes.*

*Soyons des leaders et non des suiveurs.*

*Décide-toi d'être riche et ne compte pas uniquement sur un probable boulot actuel.*

*Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent.*

*Si vous ne courrez pas après ce que vous voulez, vous ne l’aurez jamais.*

*Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non.*

*Si vous ne faites pas un pas en avant, vous restez toujours au même endroit.*

*Pour réussir dans sa vie, vous devez apprendre à ne jamais reculer devant aucun obstacle et réussir l’objectif que vous vous êtes fixé*

*Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté.*

*Vous devez rester motivé, croire en vous, en vos projets, vous dépasser, et vous positiver*.

*La vie est parsemée de difficultés que chacun doit apprendre à surmonter avec la détermination*

*Et n'oubliez jamais que le plus grand échec est de n'avoir jamais essayé*

JIMMY BAMUNGWA MONGBA