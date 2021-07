Jimmy OSINSKI

Cloud privé virtualisé et hyperconvergé Dell/EMC VxRAIL

VMWare vSphere 6.7 & vSAN



OS serveur Windows et Linux

OS client Windows et Apple Mac OSX



Messagerie électronique Microsoft Exchange



Solution de sécurité Kaspersky Security Center



Filtrage web Olféo et firewall Fortigate



Solution de sauvegarde Veeam Backup & Replication



Surveillance réseau Veeam One / ME OpManager / Alcatel Omnivista

Prise en main à distance des postes via Teamviewer



Suites bureautiques Microsoft Office



Logiciels métier CIRIL Finances, Enfance, RH et portail famille - Maarch courrier - Arpège Adagio, Mélodie, Soprano

Docapost Fast-Actes Opéris Oxalis



Réseau LAN L2/L3 Alcatel - HP Dell



Réseau Voix sur IP Mitel A5000



Retouches et montages photos Adobe Photoshop