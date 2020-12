Jinane EZZAOUY

Je suis titulaire dun diplôme dingénieur dÉtat en génie des procédés chimiques. Jai occupé le statut dingénieur HSE/Chimiste au sein du groupe ELEPHANT VERT pendant 4 ans au cours de cette expérience, jai eu loccasion de contribuer au développement et mise en place de différents projets de certification SMSST 45001, SME 14001, HACCP, ISO 9001. Actuellement, je suis en poste au bureau de conseil SRS en tant que coordinatrice HSE sur les chantiers grand ouvrage BTP.

Autonome rigoureuse avec un bon esprits d'analyse

Aujourd'hui je cherche un poste me permettant de mettre en pratique toutes les connaissances et les compétences que jai acquises en matière de mise en place suivi et amélioration du système de management HSE et efficacité énergétique.