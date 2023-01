Jini-Néric DHEMBET

Je suis un jeune gabonais diplômé en Comptabilité et Finance d'entreprise de l'Institut Universitaire de Technologie et de Commerce (ITECOM) de Dakar au Sénégal. Je suis calme dynamique et professionnel et je souhaiterai travailler au sein d'une direction financière, d'une banque et/ou dans les cabinets comptables, d'audit et de conseil. Et même dans les entreprises dans lesquelles mes acquis et compétences seront valorisés.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Comptabilité générale

Analyse financière

Diagnostic financier

Ressources humaines

Microsoft Office

Comptabilité

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion financière et comptable

Déclarations sociales et fiscales

Etude de marché et Bisiness plan

Analyse et Gestion de portefeuille

Préparation des DSF, DAS, DTS, TVA.