Jm TIVADAR

CENTRE MEDICAL CTLM

Madame, monsieur,

Urgent . Nous recherchons un médecin ophtalmologue remplaçant, notre ophtalmologue salarié, étant hospitalisé pour le Centre de Santé CTLM situé à SENS 89100, situé à 113 kms de Paris, 50 mn de la Gare de Bercy. CDD jusque fin juin 2019 Pouvez vous nous dépanner ou transmettre à des confrères. Le salaire mensuel est de 8000 euros nets avant le prélèvement â la source, soit 35 heures par semaine (151.67 h). taux horaire de 53 € nets. Possibilité de vacations, d'une demi-journée, journée voir plus.



Le candidat :

Diplôme de médecine obtenu dans un pays de l’Union Européenne

Inscrit ou pouvant s’inscrire à l’Ordre des Médecins

Candidat motivé et ayant un bon sens du relationnel et aimant travailler en équipe

Français parlé et écrit



Le poste :

Prise en charge médicale des patients (examens, traitements, avis, délivrance ordonnance, …).



CDI temps plein 35 heures par semaine ou possibilité de vacation



Salaire nous consulter



Contact : Corinne TIVADAR E-mail : corinne.lefuel@hotmail.fr

Tel 06 78 64 48 22



Un p'tit spot pour demander aux médeciins de venir à Sens. Partagez si ça vous plait :)







Un p'tit spot perso pour demander aux médecins de venir à Sens. Partagez si ça vous plait :)

Vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=blyLMZByjQU