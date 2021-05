Joan DE CARBONNIÈRES

Après avoir obtenu mon diplôme de vétérinaire en Australie en 2002, j'ai principalement exercé en clinique privée à dominante canine dans les pays anglo-saxons (Singapour, Hong Kong, Angleterre). Particulièrement intéressée par le domaine des urgences, j'ai effectué un internat en Médecine des Urgences et Soins Intensifs ainsi qu'une formation en dialyse rénale chez les animaux de compagnie à l'Université de California Davis. Mes expériences professionnelles m'ont également permis de développer mes intérêts pour la formation et le management.



Mes compétences:

-Médecine et chirurgie vétérinaire

- Management et gestion d'équipe

- Relation clientèle

- Formation professionnelle

-Assurance qualité



