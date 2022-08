Joana OLIVEIRA

Bonjour, bienvenue sur mon profil!



J'ai de l'expérience dans le recrutement de talents dans une grande variété de technologies, notamment :

- JavaScript (Node, Express, Angular, React, Vue)

- Python (Django, Flask)

- Java (Spring, Hiberbate, Play)

- PHP (Laravel, Symfony)

- Scala



Je recrute également des profils tels que ingénieur DevOps, Développeur Mobile, Agile Coach, Scrum Master, Product Manager, Product Owner, Project Manager, Network Operations Engineer (NOC) et bien plus encore !



Si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel, n'hésitez pas à me contacter !

Get The Job offre les meilleures opportunités aux meilleurs talents !