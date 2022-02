Bonjour,



Joanna Lassaux, 43 ans, j'exerce en profession libérale, j'aide les célibataires du 27, du 60, du 76 et du 80 à trouver une relation sérieuse.



Localisée à Lachapelle-aux-Pots, j'interviens à distance ou en présentiel à Beauvais (60) et alentours dans l'Oise.



J'interviens également dans les départements limitrophes : dans l'Eure près de Gisors (27), en Seine-Maritime près de Gournay-en-Bray, Forges-les-Eaux (76) et dans la Somme proche d'Amiens (80).



Plus d'infos sur :Array