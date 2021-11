Titulaire d'un DUT Génie Biologique option Analyses Biologiques et Biochimiques de l'IUT Lyon 1, d'une habilitation à l'expérimentation animale de niveau 2 et du certificat de capacité à effectuer des prélèvements sanguins, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en qualité de technicienne de laboratoire supérieure.



Je propose de mettre mes compétences biologie moléculaire, immunologie et culture cellulaire au sein de votre équipe grâce aux compétences acquises lors de mes diverses expériences.