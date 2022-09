Joanny PAGE

Après plusieurs années dexpérience dans le secteur du bâtiment. Jai également bénéficié de formation produit et commercial , de part mes expérience, jai pu occuper différents poste au contact de la clientèle, mes fonctions mont amené à gérer les problèmes que lon peut rencontrer dans un service après vente, mon objectifs à toujours été de répondre au mieux à leurs demandes. Conseiller la clientèle sur les produits approprié a leur projets , le suivi des dossiers, et la relances des devis, ainsi que la fidélisation dune clientèle composée de particuliers . Mon sens relationnel et ma rigueur , et la maîtrise des responsabilités confiées mont permis de développer mes compétences, aussi je suis certain que mon sens du relationnel , associé à vos méthodes de travail, me permettra de répondre aux mieux à vos attentes.



Mes compétences :

Assurer le suivi d'un portefeuille client

Développer un portefeuille client

Réaliser une étude technique

Mener une action commerciale

Microsoft Office

Pro devis

Mise en rayon

Gestion d'entreprise

Internet sur windows

Organisation de planing

Réseaux sociaux