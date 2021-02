João BRILHANTE

Étudiant en quatrième année d'école d'ingénieur en Sciences Informatiques, à Polytech Nice Sophia, passionné par l'informatique et les nouvelles technologies ! Je me suis très tôt intéressé aux sciences informatiques. Jai notamment débuté mon apprentissage en autodidacte en développant différents projets web. Aujourd'hui, de nombreux domaines de linformatique me passionnent tels que le développement web, la conception logicielle ou encore l'apprentissage automatique.