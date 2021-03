Jocelyn GOEMAN

Je suis thermicien avec une expérience plus de 10 ans, dans un bureau d'étude du bâtiment (Thermique Labo).



J'ai réalisé mon parcourt professionnel dans cette entreprise dont j'étais un des actionnaires principaux. S'agissant dune petite structure j'ai été amené à être polyvalent, dont management d'un bureau d'étude de six personnes.



Je réalise des études thermiques, études de faisabilités, déperditions et dimensionnements, suivant les RT et les labellisations en vigueurs.



Travaillant en directe avec de grands promoteurs immobiliers nationaux, des OPHLM et des architectes, ma permis de développer une approche différente suivant les besoins et demandes de chaque clients.



J'apprécie particulièrement pouvoir faire des démonstrations en clientèle sur un projet concret, car nous pouvons aborder directement les aspects positifs ou négatifs, s'orienter rapidement vers une solution, cette démarche faisant gagner du temps aux deux parties, elle est généralement appréciée par le client.



Mon but étant d'optimiser au maximum l'impact financier que peuvent avoir les RT sur la construction.



Je souhaiterai intégrer un bureau d'étude du bâtiment de petite ou moyenne structure, voir un bureau de contrôle, en tant que thermicien et garder un rapport avec la clientèle.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Clima-Win