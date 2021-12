SOS DAF OGEC - Missions temporaires - Compétences métier complètes



Une solution à vos situations de remplacement de DAF en OGEC ou projets particuliers en relation avec la fonction DAF en OGEC.



Expérimenté et personne d'écoute, j'interviens avec agilité et pragmatisme.

J'agis sous l'autorité de la gouvernance et la direction opérationnelle de l'OGEC.



J'adhère aux missions portées par l'Enseignement Catholique.