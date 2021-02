Jocelyne HERICHER

Je suis, de formation , une juriste en droit immobilier et en droit de la construction. Je suis aussi une autodidacte en photographie et ai vendu plusieurs photos. Niveau personnalité je suis très littéraire. J'ai été élevée dans une famille d'artistes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Expertise immobilière

Juriste

Photographie

ESPRIT D'EQUIPE

IMMOBILIER

Histoire

Marchés privés

Marchés publics

Urbanisme

Copropriété

Vente d'immeubles

Baux commerciaux

Baux d'habitation

Logement social

Rénovation immobilière

MODULES SPECIFIQUES Economie Immobilière

GERANCE LOCATIVE et GESTION des COPROPRIETES

EXPERTISE, BATIMENT, VALEUR VENALE