Jocelyne LAVALLÉE

Diplômée canadienne Soins Infirmiers j'ai exercé la profession d'infirmière en milieu hospitalier durant 25 années, oeuvrant dans différentes spécialités. Cette expérience m'a démontré combien la maladie pouvait affecter la qualité de vie des gens dans son ensemble et aussi abréger la vie de certains de façon prématurée.



Malgré mon souci de prendre soin de ma santé, de bien m'alimenter et de faire de l'activité physique, au fil des années,j'ai développé la fibromyalgie et vécu les multiples problèmes de santé qui ont eu comme résultat l'affaiblissement de mon système immunitaire et les effets nocifs du stress oxydant dans mon corps,qui me causait beaucoup de douleurs.



J'ai même dû arrêter de travailler étant devenue invalide. Plusieurs années m'ont été nécessaires pour me rebâtir une santé. En autres, c'est à l'aide d'un programme nutritionnel recommandé par le réputé Dr Ray Strand,médecin omnipraticien américain spécialisé en nutrition cellulaire, et dont l'épouse était elle aussi atteinte de fibromyalgie, que j'ai rebâti mon système de défenses naturelles et diminué l'inflammation qui me causait beaucoup de douleurs.J'ai aussi amélioré mes habitudes de vie et appris à gérer mon stress,qui est un des plus grands producteurs d'oxydation dans le corps.



Riche de toutes ces expériences professionnelles et personnelles,et de mes connaissances acquises sur nombre d'années grâce à plusieurs conférences, formations, recherches et lectures scientifiques en matière de santé nutritionnelle,j'ai développé une expertise sur les bienfaits de la micronutrition sur la santé cellulaire, de son impact positif sur la santé de notre système immunitaire ainsi que son effet préventif au niveau des maladies dégénératives. Les compléments alimentaires pour moi sont indispensables pour maintenir une bonne santé immunitaire à long terme et sont un complément extraordinaire à d'autres approches de santé naturelle.



POURQUOI AI-JE CHOISI LES PRODUITS USANA ?

USANA est une société d'envergure internationale présente dans 24 pays, elle est spécialisée en recherche et développement sur la nutrition cellulaire. Elle existe depuis 26 ans et détient une crédibilité inébranlable depuis tout ce temps. Tous diront la même chose concernant leurs produits; mais ceux-ci se démarquent de tous les autres, ils ont une GARANTIE DE PUISSANCE À 100%, nous sommes assurés que ce qui est inscrit sur le contenant se retrouve bien à l'intérieur du produit, ils sont fabriqués sous des NORMES PHARMACEUTIQUES dans des installations de fabrication exceptionnelles.



Ils sont enregistrés à la FDA AMÉRICAINE (Food and Drug Administration) comme s'il s'agissait d'un médicament et USANA adhère volontairement aux BPF de QUALITÉ PHARMACEUTIQUE (Bonnes pratiques de fabrication). Les produits sont fabriqués par une équipe certifiée de plus de soixante experts scientifiques, avec des INGRÉDIENTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE et conçus à l'aide de FORMULES EQUILIBRÉES fondées sur la SCIENCE.



Les produits USANA ont obtenu la certification en vertu du programme CERTIFIED FOR SPORT DE NSF INTERNATIONAL.

NSF International est un organisme indépendant sans but lucratif qui contribue à la protection du public en établissant des normes touchant les aliments, l’eau, l’air et les produits grand public.



Cette certification accordée par l’organisme indépendant NSF aide les ATHLÈTES à faire des CHOIX ÉCLAIRÉS en ce qui concerne la SÛRETÉ des compléments alimentaires pour leur usage personnel.



PLUS DE 4,000 ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU les consomment pour PROTÉGER LEUR SANTÉ ET AUGMENTER LEURS PERFORMANCES SPORTIVES sans danger de tester positif; d'ailleurs USANA offre aux athlètes une garantie allant jusqu'à un MILLION DE DOLLARS si leurs test s'avéraient positifs.



VIDÉO Les CellSentials d'USANA

:https://usanacommunicationsedge.com/p/60b3bb1b011312820bd4b51ab675613f/4578002









