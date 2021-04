Jocelyne LE HANVIC

Disponible depuis le 1er mai 2016 en tant que chef de projet honoraire de l'Association des Conservateurs et Personnels scientifiques des Musées d'Occitanie (Association des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées jusqu'à fin 2017), pour partager mon expérience... (et en faire bénéficier ceux qui en auraient besoin).



. Professionnelle de la photographie, des systèmes d'information (dont sites internet) et de la gestion de projet.

. Chef de projet pour le réseau des musées de Midi-Pyrénées : gestion des projets de l'Association des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées (site internet, expositions communes au réseau, journées d'étude - colloques, édition de guides, communication, animation du réseau, etc.).

. Plus de trente ans d'expérience dans les domaines du culturel, de l'information et de la communication, ainsi que de la formation (Maître de conférences associé à l'Université Paul Sabatier de Toulouse jusqu'en 2011).

. Double formation : scientifique (Ingénieur en Hydrobiologie) et artistique (Diplôme de l'Ecole Nationale Supérieure de la Photographie).



Mes compétences :

Politique de l'image (productions / utilisations)

Direction de projet / Management

Culturel (réalisation de manifestations)

Systèmes d'information/ sites internet / Multimédia

Communication institutionnelle