- Suivi de la comptabilité générale et auxiliaire jusqu'au bilan



- Suivi de la trésorerie et rapprochement bancaire



- Déclarations fiscales et sociales



- Paie et gestion du personnel



Mes compétences :

Suivi de la trésorerie

Paie

Cegid

Déclarations sociales et fiscales

Comptabilité générale jusqu'au bilan

Sage

Gestion du personnel

budgets

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

EBP