Jochen BAUCHART (JOCHEN)

-Participations à plusieurs représentations, auditions, concerts et spectacles de théâtre, pianiste, choriste et comédien.

-Culture musique : musicologie, pratique instrumentale, formation musicale, chorale, musique électronique.

-Matière technologies: cité des sciences et de l'industrie, Futuroscope.

-Écologiste engagé envers l'association Greenpeace, soutient au développement durable.

-Manifestant Sea Shepherd.

-Activiste et manifestant pacifique du mouvement des gilets jaunes .

-Intérêt pour l'astronomie.

-Culture cinéma, MEGARAMA Villeneuve-la-Garenne et ENS Louis Lumière.

-Culture politique : visite à l'Assemblé Nationale de Paris.

-Culture histoire : château de Versailles, musée du Louvre, découverte des vestiges de la bataille de la marne.

-Culture militaire : visite du musée de l'air et de l'espace du Bourget, JDC.

-Matière géographie : mondialisation, sciences de l'économie.

-Journalisme et actualités.

-Sportif: natation, handball, aïkido, judo, athlétisme, musculation, courses à pied, fitness.

-Intérêt pour la radiophonie: NRJ, FLIP radio.

-Visite au musée de CAP sciences Bordeaux.

-Matière paléontologie et archéologie: visite à la grotte de Lascaux 2, au muséum d'histoire naturelle de Paris, au muséum d'histoire naturelle de Londres.

-Certain intérêt pour la gastronomie.