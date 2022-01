Joé Cliford NGATCHA

Travailleur dynamique et dévoué, je suis très ouvert aux dialogues et échanges professionnels, j'exerce en offrant une bonne qualité d'écoute et de réalisation des tâches confiées doublée d'une aptitude certaine à m'adapter selon les exigences du poste. Je m'intègre parfaitement dans un milieu professionnel multiculturel et apprécie le travail en équipe.



Ambitieux et dynamique, discret et confidentiel, rigoureux et discipliné, altruiste et compréhensif, j'aime relever les défis professionnels en équipe, apprendre et échanger continuellement avec mes collaborateurs et professionnels d'autres secteurs afin d'améliorer mes compétences, expériences et optimiser mon rendement .



Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités au sein des entreprises ambitieuses et dynamiques.



Je nourris actuellement l'ambition d'une carrière internationale afin de mettre mes compétences au services des entreprises ambitieuses, compétitives et offrant de large possibilités de carrière et de développement professionnel et social.