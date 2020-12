Joel BARET

Bonjour,



Après plusieurs années consacrées au développement informatique en environnement Grands Systèmes, j'ai eu l'opportunité d’être sensibilisé à l'informatique décisionnelle et formé au développement Web/Client-serveur (principalement PHP/Java J2EE/C# .Net) pour étayer mes compétences sur de nouvelles technologies.



J'ai ensuite découvert, assimilé et mis en pratique pendant deux années consécutives les langages Delphi et Python chez un éditeur de progiciels de gestion.



J'ai ensuite travaillé de septembre 2011 à juillet 2014 pour le compte d'une SSII spécialisée sur les technologies Borland (Delphi et Pascal) dans le cadre de différentes missions auprès de petits et grands comptes (Paris et région parisienne).



Certaines de mes interventions en clientèle m'ont permis d'intervenir ponctuellement sur de brefs développements C# et j’espère à terme bénéficier d'une double compétence sur technologies Delphi et .Net.



J'ai quitté le monde du service en juillet 2014 et j'ai occupé en poste fixe pendant cinq ans Sage France (maintenance du progiciel Paie RH i7 et du module Déclarations Sociales) pour approfondir mes compétences techniques Delphi et .Net dans un environnement de travail s'articulant autour de méthodologies de type AGILE.

En plus de mes activité de développement applicatif, j'ai notamment apprécié d'avoir eu la responsabilité de mettre en place et superviser une architecture TestComplete dédiée à l'application Déclarations Sociales pour optimiser la qualité des livrables.



Curieux d'intégrer de nouvelles compétences fonctionnelles, je suis actuellement en prestation chez AB Télévision pour participer à la maintenance de logiciels développés en interne (Delphi et .Net).



Curieux, rigoureux, discipliné et passionné par mes activités, j'accorde une importance particulière à apporter toute la qualité nécessaire à mes réalisations dans un cadre facilitant l'assiduité et l'épanouissement intellectuel de ses collaborateurs.



Mon adresse Email : baretjo@aol.fr.



A bientôt !.



Mes compétences :

Visual Studio

Delphi

SQL Server

Pascal

C#

Oracle

Python