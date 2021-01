Joel BOUNICHOU

Mon expérience sur différentes missions, dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie m’a appris à collaborer et à diriger en toute autonomie. En effet, j’ai pu développer mes savoirs faire depuis plusieurs années au sein de différents établissements ce qui me permet aujourd’hui de posséder les qualités requises et nécessaires pour manager tout en instaurant une relation personnalisée avec une clientèle exigeante.

Particulièrement autonome, je justifie d’une entière maîtrise de la gestion des stocks, et rendement dans le respect des coûts. De plus à l’aise avec l’élaboration des stratégies de développement afin de maximiser un CA , en optimiser le budget pour améliorer la rentabilité de l’activité et atteindre le meilleur profit sont pour moi des missions essentielles

J’ai au cours de mes missions pu développer des activités ainsi dans ce sens j’ai organisé des soirées à thèmes ou événementielles telles que défilés de mode, repas philosophiques ou festifs, dégustations œnologiques …

Familier avec ces univers vétilleux, je recherche aujourd’hui de nouveaux défis à relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je pourrais mettre à profit ces expériences.



Mes compétences :

Autonome et rapidement opérationnel

Oenologie

Cuisine

Communication

Tourisme

Commerce